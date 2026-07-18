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Заслуженных работников металлургии наградили в Шелехове

По поручению губернатора участие в церемонии принял зампредседателя правительства Приангарья Александр Анчугин.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

IrkutskMedia, 18 июля. Заслуженным работникам Иркутского алюминиевого завода, филиала АО «РУСАЛ Братск» в Шелехове, вручили награды. Торжественное мероприятие состоялось в преддверии Дня металлурга.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, по поручению губернатора Игоря Кобзева в церемонии принял участие заместитель председателя правительства Александр Анчугин. Представители компании «РУСАЛ» и муниципальной власти поздравили металлургов. Александр Анчугин приветствовал участников мероприятия и подчеркнул, что металлургия считается основой промышленного потенциала Иркутской области и всей страны. Благодаря ежедневному труду металлургов поддерживается надежность машиностроения, динамика строительства и стабильность энергетики.

«Сегодня перед отраслью стоят непростые, но важные задачи: техническое переоснащение, внедрение современных решений, укрепление технологического суверенитета. Уверен, что ваш профессионализм, глубокая компетенция и верность своему делу станут надежной основой для успешного достижения этих целей», — сообщил Александр Анчугин.

Работникам предприятия вручены благодарности губернатора Игоря Кобзева за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие металлургической отрасли. Также в ходе церемонии были вручены корпоративные награды компании «РУСАЛ».

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске чествовали тех, кто в дни топливного кризиса не остался в стороне. По поручению губернатора Игоря Кобзева был оперативно развёрнут ситуационный центр. Всего через него прошло более 150 волонтёров. Сегодня 62 из них получили благодарственные письма за активную гражданскую позицию и личный вклад в организацию работы на автозаправочных станциях региона.