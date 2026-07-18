Заслуженных работников металлургии наградили в Шелехове

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске чествовали тех, кто в дни топливного кризиса не остался в стороне. По поручению губернатора Игоря Кобзева был оперативно развёрнут ситуационный центр. Всего через него прошло более 150 волонтёров. Сегодня 62 из них получили благодарственные письма за активную гражданскую позицию и личный вклад в организацию работы на автозаправочных станциях региона.