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В порту Одессы уничтожены объекты, используемые для разгрузки ГСМ для ВСУ

По данным российского оборонного ведомства, целями ударов в порту Одессы стали объекты, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Источник: Life.ru

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ», — уточнили в Минобороны РФ.

Напомним, российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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