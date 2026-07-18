В порту Одессы уничтожены объекты, используемые для разгрузки ГСМ для ВСУ

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ», — уточнили в Минобороны РФ.