Обезумела как Жизель. Почему прима Спесивцева 20 лет провела в психбольнице

Напряжённый график и неопределённость подорвали здоровье Спесивцевой. В 1943 году звезда потеряла память и завершила карьеру. По одной из версий, виной всему стала роль Жизели в одноимённом балете — танцовщица слишком глубоко вжилась в образ. Напомним, по сюжету в первом акте Жизель — наивная девушка, искренне влюблённая в графа Альберта. Она не знает, что тот уже обручён с другой. Когда правда раскрывается, Жизель не выдерживает потрясения, теряет рассудок и умирает. Многие критики сходятся во мнении, что сцена её сумасшествия — один из самых технически и эмоционально сложных фрагментов в истории балетного театра.