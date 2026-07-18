Почему прима Спесивцева 20 лет провела в психбольнице

18 июля 1895 года в Ростове-на-Дону родилась Ольга Спесивцева — прима-балерина, чья 96-летняя жизнь превратилась в череду легенд. Она прошла путь от ростовских подмостков до сцен Парижа и Нью-Йорка, добилась триумфа на трёх континентах, а потом превратилась в забытую пациентку психиатрической лечебницы.
Почему она боялась мужа, какая роль стала для неё коронной и для каких деятелей искусства Спесивцева стала музой, выяснил rostov.aif.ru.
Боялась второго мужа.
О ранних годах балерины известно немного. Отец, Александр Спесивцев, был провинциальным актёром, а мать, Устинья Марковна — малограмотной, но необыкновенно красивой женщиной.
«Сложно точно определить адрес, но есть версия, что дом Спесивцевых стоял на пересечении улицы Пушкинской и переулка Соборного. Скорее всего, она гуляла в Городском саду (ныне — парк имени Максима Горького), видела главный проспект и оба театра», — рассказал в беседе с rostov.aif.ru краевед Михаил Малышев.
Когда Ольге исполнилось шесть лет, её отец умер от туберкулёза. Мать осталась с пятью детьми без денег. Троих старших детей, включая будущую приму, отправили в петербургский приют.
Чуть позже председатель Русского театрального общества Мария Савина помогла устроить Ольгу в Императорское театральное училище.
«Там она числилась как Спесивцева вторая, потому что сестра поступила раньше. Но Ольга быстро завоевала своё место и стала одной из самых известных балерин», — дополнил Михаил Малышев.
Талант девушки заметили рано. Впечатлившись даром юной балерины, хореограф Михаил Фокин позвал её за океан, но под влиянием критика Акима Волынского (впоследствии ставшего первым мужем Спесивцевой) Ольга отказалась от сотрудничества. Однако год спустя она уже гастролировала за рубежом с «Русским балетом Дягилева». Поскольку фамилия для иностранного зрителя была сложна в произношении, то на афишах её упростили до «Спесива».
На родине её карьера тоже стремительно развивалась: в 1918 году Спесивцева стала ведущей танцовщицей, а к 1920-му уже заняла пост примы-балерины Мариинского театра.
После революции она приняла новую власть, а с мужем Акимом Волынским рассталась. Её новым мужем стал работник Петросовета Борис Каплун. Артистка его побаивалась. Ей казалось, что он следит за ней, хочет лишить её жизни.
«Каплун был фигурой в петроградской элите. Корней Чуковский вспоминал, как он возил творческую интеллигенцию в крематорий — посмотреть на процесс. Для нас это шок, а для них — способ пощекотать нервы», — говорит Михаил Малышев.
Позднее звезда ещё раз вышла замуж. На сей раз её избранником стал русско-французский танцовщик и педагог Борис Князев. Вместе с ним Ольга пыталась открыть балетную школу. Через некоторое время пара рассталась.
Ходила по психлечебницам?
Напряжённый график и неопределённость подорвали здоровье Спесивцевой. В 1943 году звезда потеряла память и завершила карьеру. По одной из версий, виной всему стала роль Жизели в одноимённом балете — танцовщица слишком глубоко вжилась в образ. Напомним, по сюжету в первом акте Жизель — наивная девушка, искренне влюблённая в графа Альберта. Она не знает, что тот уже обручён с другой. Когда правда раскрывается, Жизель не выдерживает потрясения, теряет рассудок и умирает. Многие критики сходятся во мнении, что сцена её сумасшествия — один из самых технически и эмоционально сложных фрагментов в истории балетного театра.
«Существует легенда, что Спесивцева ходила по психлечебницам, изучала повадки пациентов, чтобы лучше сыграть. В итоге на гастролях в Италии она не вышла на сцену. Её нашли в невменяемом состоянии», — рассказал нашей редакции Михаил Малышев.
Двадцать лет артистка провела в психиатрической лечебнице. По слухам, она убеждала врачей, что была великой примой, а те списывали это на манию величия. Когда болезнь отступила, возвращаться на сцену было поздно.
Известно, что в 1960-е через сестру Зинаиду Спесивцева пыталась договориться о возвращении в СССР, но получала отказы. Последние годы провела в пансионе Толстовского фонда под Нью-Йорком.
«Это было место для эмигрантов, но сама она описывала его как просторную ферму. Там она работала над книгой “Техника балетного артиста”. Рукописи из Парижа были утеряны, но она восстановила их по памяти», — вспоминает Михаил Малышев.
Умерла артистка в 1991 году под Нью-Йорком, похоронили её на русском кладбище в Ново-Дивееве.
В 2017 году Борис Эйфман поставил балет «Красная Жизель», в основе сюжета — судьба русской балерины Спесивцевой.
«Дневники так и не опубликованы полностью, всплывают лишь фрагменты. Её жизнь достойна глубокого изучения, но пока публичны в основном только фотографии», — резюмирует Михаил Малышев.