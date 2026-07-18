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Митрополит Евгений Кульберг раскрыл секрет женского счастья

Глава Екатеринбургской митрополии посоветовал женщинам брать пример с царской семьи.

Источник: Комсомольская правда

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг дал совет жительницам уральской столицы при построении семьи брать пример с семьи последнего российского императора Николая II. Об этом он рассказал на женском форуме, который прошел в Екатеринбурге на этой неделе.

— Женщины делятся на две категории: любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. Секрет счастливой женщины в счастливой семье, — сказал глава митрополии.

По словам владыки, образцом семейной жизни является семья российского императора. Митрополит Евгений посоветовал почитать письма и дневники ее представителей.

— Думаю, что много ответов вы там сможете найти, — заключил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проходит традиционный фестиваль Царский дни, кульминацией которого стал большой Крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря Ганина Яма в ночь на 17 июля. В мероприятии приняли участие десятки тысяч человек.