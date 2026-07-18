Митрополит Евгений Кульберг раскрыл секрет женского счастья

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проходит традиционный фестиваль Царский дни, кульминацией которого стал большой Крестный ход от Храма-на-Крови до монастыря Ганина Яма в ночь на 17 июля. В мероприятии приняли участие десятки тысяч человек.