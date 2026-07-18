УрО РАН: создан более эффективный и безопасный реагент для вызова дождя

«Подходы к активному воздействию на облачность с применением соединений серебра известны давно, в том числе со времен советских исследований. Новизна нашей разработки не в самой идее использования иодида серебра, а ~в форме реагента и способе повышения его эффективности~. Классические технологии в основном опирались на реагенты на основе иодида серебра, вводимые в облачную систему с помощью пиропатронов. На транспортный самолет по бокам фюзеляжа устанавливают устройства для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. В нашей разработке активный компонент включен в гибридный неорганический композит. Такая структура позволяет реализовать сразу два механизма воздействия на атмосферную влагу: льдообразование за счет иодида серебра и сорбционно-конденсационный механизм за счет развитой неорганической матрицы. Реагент размещается в корпусе генератора. Задача генератора не создать порошок в чистом виде, а распылять его мелкими частицами», — отметил Вальцифер.