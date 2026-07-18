И почему его «сочувствующая речь» взбесила людей

Но я, зануда по образованию и призванию, не поленилась и полезла смотреть дальше. Оказалось, средняя зарплата — показатель довольно лукавый. Куда полезнее медианная: это уровень, выше которого получает одна половина работников, а ниже — другая. Последняя подробная оценка Росстата составляла… 73,9 тыс. рублей до вычета налогов! Две такие зарплаты дадут семье примерно 129 тыс. рублей на руки, а вовсе не 200−300 тысяч. И это если работают оба взрослых, никто не находится в декрете, не ухаживает за пожилым родственником, не болеет и не потерял работу.