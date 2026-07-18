Хабаровский край может получить новый федеральный статус

Хабаровский край вошел в число регионов, которые могут получить новое федеральное признание за развитие просветительских проектов. Региональная команда подала заявку на участие в номинации «Просветительский регион года» премии «Знание».
Новая номинация появилась в шестом сезоне главной просветительской награды страны. Ее организаторы намерены отметить территории, где системно развивают работу по распространению знаний, поддерживают образовательные инициативы и создают условия для просветительской деятельности.
Заявки участников будут оценивать эксперты. Внимание уделят не только количеству проектов, но и их значимости для жителей, уникальности, масштабу и охвату аудитории. По итогам отбора в финальный список попадут от трех до пяти регионов.
Победителя определят после защиты проектов перед почетным жюри и народного голосования. Лауреат получит не только признание, но и возможность стать героем полнометражного документального фильма о регионе, который создаст Российское общество «Знание».
В Хабаровском крае отмечают, что участие в премии позволит представить федеральной аудитории региональные инициативы в сфере просвещения и показать опыт работы с жителями разных возрастов.
Премия «Знание» проводится с 2021 года. За пять сезонов она собрала около 66 тысяч заявок из российских регионов и зарубежных стран. Среди участников — педагоги, лекторы, ученые, авторы просветительских проектов и организации, которые занимаются популяризацией знаний.