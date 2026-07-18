Онищенко призвал не думать о переходе на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В период развития российской экономики не стоит думать о переходе на четырехдневную рабочую неделю, многим отраслям для роста необходим круглосуточный режим работы с учетом графика труда сотрудников, считает академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам в России переходить хоть на четырехдневную, хоть на шестидневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон.
«Сегодня перед нами стоит задача сохранить страну. Нужно, чтобы была развитая экономика. Но как мы можем развивать экономику, не работая или призывая к четырехдневной рабочей неделе? Это же нонсенс. Министр сказал, что сегодняшнее законодательство позволяет иметь и четырехдневную рабочую неделю, и шестидневную. И это правильно», — сказал Онищенко РИА Новости, отвечая на вопрос, нужен ли переход на шестидневную рабочую неделю в России.
Академик пояснил, что есть отрасли экономики, в которых позволительно иметь четырехдневную рабочую неделю, а есть стратегические сферы, где для роста необходимо интенсифицировать труд: к их числу относятся промышленность и медицина.
«Есть отрасли, где надо и шестидневку, и круглосуточную работу вводить, но с учетом физических возможностей человека. Это и отпуска, это и оплата, это и режим труда, а не просто сидеть за столом 24 часа, понимаете? С учетом всех тех нормативов, которые уже выработаны», — добавил он.
Академик призвал при оценке графика труда исходить из главного — перспектив развития страны.
«Мы хотим, чтобы была наша страна, так давайте не только болтать, но еще и что-то делать», — заключил он.