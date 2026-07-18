В Омске стартовал двухдневный Федеральный Сабантуй

Первый день прошёл на Омском ипподроме, где зрители увидели скачки чистокровных лошадей на дистанции от 1400 до 2000 метров, а также редкий для омского ипподрома конкур. Лучшие наездники региона вышли на дорожки, чтобы побороться за победу.