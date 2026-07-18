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В Омске стартовал двухдневный Федеральный Сабантуй

17 июля на ипподроме прошли скачки, а 18 июля гостей ждут на Зелёном острове.

В Омске 17 июля стартовал XXVI Федеральный Сабантуй. Как сообщили в правительстве Омской области, праздник продлится два дня. Гостями стали делегации из 30 регионов России и Казахстана.

Первый день прошёл на Омском ипподроме, где зрители увидели скачки чистокровных лошадей на дистанции от 1400 до 2000 метров, а также редкий для омского ипподрома конкур. Лучшие наездники региона вышли на дорожки, чтобы побороться за победу.

Основные торжества развернутся 18 июля на Зелёном острове. Гостей начнут принимать уже с 9 утра. Обещают насыщенную программу с национальными подворьями, концертами и спортивными состязаниями. Вход на праздник свободный.

Ранее мы рассказывали, что омская телебашня в честь Сабантуя засияет необычными цветами. 17 и 18 июля вечером на её медиафасаде можно увидеть логотип Культурной столицы, приветственную бегущую строку и национальные орнаменты.