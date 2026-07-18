В Самарской области продолжается углубленная диспансеризация участников СВО

Туда прибыли порядка 30 бойцов. Один из них — Евгений Рубцов. После серьезной травмы ноги он вернулся домой и продолжает наблюдаться у врачей. «Зачастую в бытовых делах сам о себе забываешь, а врачи помнят, всегда напоминают и стараются нам помочь», — поделился Евгений.