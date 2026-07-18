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В Самарской области продолжается углубленная диспансеризация участников СВО

В Самарской области здоровье проверили уже 2000 участников СВО у 10 специалистов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области продолжается углубленная диспансеризация участников специальной военной операции. Первый этап ветераны проходят в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Второй этап организован на базе пяти медицинских учреждений — в Самаре, Тольятти и Сызрани.

С весны 2026 года в процессе также участвуют представители министерств труда и социальной политики. Всего в этом году здоровье проверили уже около 2000 человек. Среди учреждений, где ветераны проходят второй этап, — «Клиническая больница “РЖД-Медицина” в Самаре.

Туда прибыли порядка 30 бойцов. Один из них — Евгений Рубцов. После серьезной травмы ноги он вернулся домой и продолжает наблюдаться у врачей. «Зачастую в бытовых делах сам о себе забываешь, а врачи помнят, всегда напоминают и стараются нам помочь», — поделился Евгений.

На втором этапе пациенты проходят осмотр у 10 врачей разных специальностей: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, медицинского психолога, уролога, хирурга, травматолога, оториноларинголога и стоматолога. При необходимости проводят УЗИ, ЭКГ, рентген, а также КТ и МРТ в стационарах.

«По итогам ветеранам дают рекомендации по лечению, реабилитации и санаторно-курортному отдыху», — рассказала заведующая поликлиникой № 1 Екатерина Вдовенко.