На Колыме фермер похитил почти 24 миллиона рублей субсидий и пошёл под суд

Чтобы не возвращать деньги, фигурант несколько лет направлял в министерство сельского хозяйства фальсифицированные отчёты об увеличении поголовья крупного рогатого скота. Кроме того, обвиняемый дважды воспользовался мерами государственной поддержки, предъявляя документы с ложными сведениями. Таким образом ему удалось получить более 20 миллионов рублей субсидий.