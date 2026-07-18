На Колыме фермер похитил почти 24 миллиона рублей субсидий и пошёл под суд

В Магаданской области следователи УМВД России завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при получении субсидий на сумму почти 24 миллиона рублей. Обвиняемым стал глава крестьянско-фермерского хозяйства, который предоставил фиктивные документы и несколько лет обманывал государство. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Следственная часть УМВД России по Магаданской области во взаимодействии с региональным УФСБ расследовала дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), возбуждённое по материалам прокуратуры. Установлено, что глава хозяйства, предоставив поддельную документацию, получил из областного бюджета более 3,7 миллиона рублей. Грант он израсходовал на собственные нужды.
Чтобы не возвращать деньги, фигурант несколько лет направлял в министерство сельского хозяйства фальсифицированные отчёты об увеличении поголовья крупного рогатого скота. Кроме того, обвиняемый дважды воспользовался мерами государственной поддержки, предъявляя документы с ложными сведениями. Таким образом ему удалось получить более 20 миллионов рублей субсидий.
— Обвинительное заключение утверждено прокуратурой. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до десяти лет, — сообщили в ГУ МВД России по Магаданской области.
Теперь предпринимателю грозит длительный тюремный срок. В ходе следствия также проверяется причастность к схеме других лиц. В региональном УФСБ отметили, что борьба с хищениями бюджетных средств остаётся одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов на Колыме.
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