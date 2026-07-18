Власти Ростовской области и Госавтоинспекция договорились об усилении контроля на трассах

Капитальный ремонт М-4 на территории Ростовской области продолжается уже несколько лет и охватывает почти 100 километров. После завершения работ трасса станет шестиполосной, что должно увеличить пропускную способность и снизить аварийность. Однако на время реконструкции в зонах производства работ регулярно возникают заторы. Водители теряют время в пробках, что провоцирует резкие маневры и повышает риски ДТП. В ответ Госавтоинспекция планирует усилить профилактическую работу на проблемных участках.