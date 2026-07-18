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Власти Ростовской области и Госавтоинспекция договорились об усилении контроля на трассах

На Дону ужесточат контроль за большегрузным транспортом.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилом Черниковым. Стороны обсудили две ключевые проблемы региона: реконструкцию трассы М-4 «Дон» и ситуацию с движением большегрузов по областным дорогам. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Капитальный ремонт М-4 на территории Ростовской области продолжается уже несколько лет и охватывает почти 100 километров. После завершения работ трасса станет шестиполосной, что должно увеличить пропускную способность и снизить аварийность. Однако на время реконструкции в зонах производства работ регулярно возникают заторы. Водители теряют время в пробках, что провоцирует резкие маневры и повышает риски ДТП. В ответ Госавтоинспекция планирует усилить профилактическую работу на проблемных участках.

Отдельной темой стал контроль за большегрузным транспортом — фуры, выстраивающиеся в два ряда, перекрывают движение и создают дополнительные препятствия для остальных участников дорожного движения. В отношении большегрузов будут проработаны технические решения и ужесточен контроль.

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