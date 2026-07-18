Центральные улицы Елани вымостят плиткой за 30 млн рублей

Работы разбиты на шесть участков. На начальном отрезке ул. Красной от пересечения с ул. Ленинградская в сторону ул. Мира будет обновлено тротуарное покрытие, высажены деревья и кустарники, установлены скамейки и урны. Вблизи центрального парка, библиотеки и другого рода инфраструктурных и ведомственных объектов запланирован аналогичный объём работ, а также создание цветников, высадка крупномерных деревьев, установка качелей. У рынка и торговых объектов, ЦРБ и административно-культурных учреждений также будут приведены в порядок тротуары, выполнено озеленение и установлены малые архитектурные формы.