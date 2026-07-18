Мама пропавшей в Прикамье Олеси Косаревой рассказала, как ищут дочь

Мама пропавшей 10 июля в селе Кын Олеси Косаревой рассказала в телеграм-канале о ходе поисков.
По словам женщины, за последние дни две лодки прошли по реке Чусовой 80 километров, но безрезультатно. По совету поискового отряда «Регион 59» — искали девушку с помощью свистка. Останавливались, свистели, слушали и осматривали местность.
Женщина признаётся, что сначала думала, что ищут иначе — более тщательно. Теперь она сама собирается выйти на лодке, чтобы обыскивать берега таким же методом.
«Когда ищут, не глуша мотор, просто не слышно, что кто-то подаёт знак», — пишет она.
Также мама Олеси рассказала, что волонтёры из отряда «Регион 59» не приехали бы, если не верили, что художница жива. Поисковики планируют расклеивать листовки на стоянках.
«Шанс всегда есть. И есть чудо. Но бывает, что вообще не находят человека», — добавляет женщина.
Напомним, волонтёры ищут пилота с квадрокоптером, оснащённым тепловизором. Работу дрона планируют согласовать с руководителем поисковой операции от МЧС, чтобы обследовать те участки, где беспилотник действительно будет полезен.
Подробнее про поиски Олеси Косаревой — в материале сайта perm.aif.ru.