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Мама пропавшей в Прикамье Олеси Косаревой рассказала, как ищут дочь

Девушку снесло мощным потоком воды при паводке от ливней 10 июля.

Мама пропавшей 10 июля в селе Кын Олеси Косаревой рассказала в телеграм-канале о ходе поисков.

По словам женщины, за последние дни две лодки прошли по реке Чусовой 80 километров, но безрезультатно. По совету поискового отряда «Регион 59» — искали девушку с помощью свистка. Останавливались, свистели, слушали и осматривали местность.

Женщина признаётся, что сначала думала, что ищут иначе — более тщательно. Теперь она сама собирается выйти на лодке, чтобы обыскивать берега таким же методом.

«Когда ищут, не глуша мотор, просто не слышно, что кто-то подаёт знак», — пишет она.

Также мама Олеси рассказала, что волонтёры из отряда «Регион 59» не приехали бы, если не верили, что художница жива. Поисковики планируют расклеивать листовки на стоянках.

«Шанс всегда есть. И есть чудо. Но бывает, что вообще не находят человека», — добавляет женщина.

Напомним, волонтёры ищут пилота с квадрокоптером, оснащённым тепловизором. Работу дрона планируют согласовать с руководителем поисковой операции от МЧС, чтобы обследовать те участки, где беспилотник действительно будет полезен.

Подробнее про поиски Олеси Косаревой — в материале сайта perm.aif.ru.

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