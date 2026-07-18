ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске

Вооруженные силы России в ночь на 18 июля продолжили наносить удары по портам Украины, которые, по данным Минобороны РФ, используются для доставки военных грузов для ВСУ.
Как сообщили в военном ведомстве, высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками в порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры, задействованные при разгрузке горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения украинской армии.
Кроме того, в порту Черноморск и на морском переходе были поражены два судна, которые, по данным Минобороны России, осуществляли доставку грузов военного назначения, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее стало известно, что ВС РФ в ночь на 15 июля нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для доставки грузов в интересах ВСУ. Удары были нанесены по портам Черноморск и Днепро-Бугский.
Также российские военные поразили в Киеве предприятие логистической компании «Рапид», где, по данным Министерства обороны РФ, осуществлялись сборка и хранение беспилотников. На объекте также хранились иностранные комплектующие.