ВС России нанесли удары по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске

Как сообщили в военном ведомстве, высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками в порту Одессы были поражены объекты инфраструктуры, задействованные при разгрузке горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения украинской армии.