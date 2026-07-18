МИД Японии планирует с августа возобновить отправку студентов на стажировку в РФ

Ранее сообщалось, что число российских туристов в Японии в июне достигло 12,8 тыс. человек. Показатель вырос на 7,1% по сравнению с тем же месяцем 2025 года и стал рекордным для первого месяца лета за всё время наблюдений. Японская национальная туристическая организация связала рост с расширением маршрутов и увеличением числа стыковочных рейсов. За первое полугодие Японию посетили 104,4 тыс. россиян. Это на 24,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Общий турпоток в страну в июне составил 3,15 млн человек, что на 6,8% ниже прошлогоднего результата.