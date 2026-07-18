В красноярской больнице по нацпроекту «Семья» внедряют новые технологии генетической диагностики

Новую методику подготовки биологического материала для генетического тестирования эмбрионов внедряют в Красноярской межрайонной клинической больнице № 4. Процедура позволяет парам, которые проходят ЭКО, повысить шансы на рождение здорового ребёнка и снизить риски неудачных попыток. Красноярских эмбриологов обучает Роман Белоногов — преподаватель образовательного центра Научно-исследовательского института им. В. И. Кулакова (Москва). Работа ведется в рамках национального проекта «Семья». Благодаря диагностике мы существенно снижаем риски прерывания беременности или её остановки из-за генетических нарушений. Это особенно важно для пар, у которых уже были неудачные попытки ЭКО, — отмечает Белоногов. Как рассказывают в минздраве региона, эмбриологи отрабатывают ключевые этапы, в том числе: биопсию эмбрионов, фиксацию и упаковку образцов, а также правила транспортировки. От этой работы зависит достоверность генетического анализа и успех всей программы ЭКО. Врачи благодаря точности тестирования выбирают для переноса только здоровые эмбрионы, исключив те, которые несут серьёзные патологии. Специалисты отмечают особую важность такой работы для возрастных пациенток.