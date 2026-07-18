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Над шестью районами Ростовской области уничтожены около 30 БПЛА

Ночью 18 июля в ходе отражения воздушной атаки уничтожено около 30 беспилотников в Таганроге, Азовском, Верхнедонском, Куйбышевском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ночью 18 июля в ходе отражения воздушной атаки уничтожено около 30 беспилотников в Таганроге, Азовском, Верхнедонском, Куйбышевском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 17 июля в небе над Ростовской областью беспилотники уничтожены в Аксайском, Каменском, Неклиновском, Сальском, Усть-Донецком районах.

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