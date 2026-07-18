Семья участника СВО из Самары получила квартиру через суд после пожара

Ранее семье бойца предоставили помещение маневренного фонда после того, как их прежнее жильё сгорело при пожаре. Однако после истечения срока действия договора новое жильё женщине и её семье не предложили. Им пришлось обращаться в прокуратуру. В итоге суд встал на сторону семьи участника СВО.