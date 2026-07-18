Волгоградские новости 18 июля: БПЛА, жуткие вспышки, бензин, ДТП с поездом

Волгоградцев тем временем испугало странное свечение — в небе то и дело сверкали жуткие вспышки, которые были видны жителям севера областного центра, города Волжского и в окружающих их СНТ. Об этих и других событиях, ситуации с бензином и погоде, а также о том, куда можно сходить в выходные — в материале vlg.aif.ru.