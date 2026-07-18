Волгоградские новости 18 июля: БПЛА, жуткие вспышки, бензин, ДТП с поездом

Волгоградская область пережила минувшей ночью атаку украинских дронов. По данным Минобороны, неспокойной ночь была также ещё в 16-ти областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Крыме.
Волгоградцев тем временем испугало странное свечение — в небе то и дело сверкали жуткие вспышки, которые были видны жителям севера областного центра, города Волжского и в окружающих их СНТ. Об этих и других событиях, ситуации с бензином и погоде, а также о том, куда можно сходить в выходные — в материале vlg.aif.ru.
Беспилотная опасность.
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области в 23:10 17 июля.
Жителям региона посоветовали занять безопасные места в квартире или доме и оставаться там до отмены беспилотной опасности. Главное не подходить к окнам, что часто делают люди из любопытства. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить 112.
По данным Минобороны, 379 БПЛА уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
На момент публикации сообщений об отмене беспилотной опасности в Волгоградской области не было.
Пугающие огни.
Непонятное свечение в небе испугало минувшей ночью жителей севера Волгограда и Волжского, а также дачников, которые остались ночевать в пятницу на своих шести сотках. Некоторые сняли происходящее на видео и выложили в Сеть, несмотря на тотальные запреты.
«Что это? Что это может быть?» — волновались люди, поделившиеся видео.
«По-видимому, у кого-то сегодня пятница в самом разгаре…», — предположили им в ответ выложившие другой ролик.
В чатах обсуждались разные версии, но всё оказалось просто и совсем не страшно: в микрорайоне Спартановка в парке Аттракционов отмечали День металлурга. Световое оформление оказалось впечатляющим.
Участники вечера, поделившиеся кадрами с концерта, пишут: «Отличный праздник получился! Всё было супер, Иракли просто красавчик!», до: «Это просто ужас! О даже толпу не разогрел. Полный провал!». Первых всё же большинство.
«У всех разный взгляд на жизнь, кто-то видит негатив во всём, а кто-то становится частью чего-то созидательного. Спасибо организаторам — оживили нашу Спартановку», — подвела итог обсуждению волгоградка.
ДТП с поездом.
Неизвестный на данный момент водитель бросил автомобиль на железнодорожных путях во Фроловском районе. Машину протаранил скорый поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Волгоград.
По сообщению ПривЖД, происшествие случилось 18 июля в 02:49 в районе станции Липки. Машинист пытался предотвратить столкновение, применив экстренное торможение, но машина стала видна слишком поздно — избежать столкновения не удалось.
На счастье, никто не пострадал, поезд с рельсов не сошёл, сбоев в расписании не произошло.
Бензин.
Хорошая новость для волгоградцев от облпромторга: с 18 июля принято решение в очередной раз увеличить объем отпуска — теперь до 40 литров за одну транзакцию.
Но не самые хорошие для тех, кто планировал провести отпуск в автомобильном путешествии или просто отправиться в поездку по необходимости — на трассах с бензином и дизелем непросто.
«В Калмыкии есть бензин и очереди, советую там заправиться, так как в Ставрополье с бензином ситуация хуже. Полторы недели назад ездил в Архыз, от Элисты до Архыза бензина не было вообще, спасли канистры. Там есть бензин, но табло не горит, бензин только для местных. Я оттуда родом, поэтому знаю», — делится водитель.
«Если кто собирается на Москву — бензина нигде нет. Иду оттуда. На границе Воронежской и Волгоградской области только 92-й. Остальные заправки пустые», — предупреждает другой автомобилист.
На мелких частных заправках, по сообщениям волгоградцев, цена доходит до 279 рублей за литр 95-го. Залить горючее в канистры у них можно.
В Волгоградской области тем временем полиция задержала иностранца, который продавал топливо в несколько раз дороже обычной цены. 26-летний уроженец одной из стран Средней Азии заправлял свои 20 литров на нескольких АЗС, а затем торговал им по спекулятивной цене — вдвое дороже рыночной.
У перекупщика при себе было 45 литров бензина марки АИ-92.
Погода.
Суббота в Волгоградской области выдастся без существенных осадков, сообщают синоптики. Северо-западный ветер ожидается не сильнее 7−12 м/с, температура в Волгограде поднимется днём до 25−27º, в районах области — от 23º до 28º.
К ночи в областном центре похолодает до 17−19º в целом на территории региона до 14−19º, а при прояснении до 9º. Низкие ночные температуры сохранятся, по прогнозам синоптиков, в течение трёх суток.
Опасность пожаров сохраняется.
Куда пойти.
В Волгограде в Комсомольском саду состоится третья встреча поэтического проекта «Читальди. Шестидесятники». В этот раз волгоградские поэты будут читать стихи Евгения Евтушенко — его день рождения приходится на июль. Любители этого жанра литературы соберутся у сцены «Пергола» за Царицынским трамваем в 17:00. 12+
Утром спортивные горожане соберутся на мастер-класс по кундалини-йоге слева от центральной сцены в 10:00. 12+
В музее Виктора Лосева в каланче на Коммунистической, 5, с 11:00 до 17:00 пройдёт винтажный и интерьерный своп «СноваНово», участники обменяются вещами с историей — посудой и открытками, уютными мелочами, канцтоварами и игрушками времён СССР.
Музей подарит пленэр во внутреннем дворике в 11:00 — участие бесплатное, материалы с собой. В 17:00 Ольга Малкова прочтёт лекцию «Машков и Кончаловский. Новый взгляд после больших выставок». Будут и другие интересные мероприятия, но уже платные.
В ЦПКиО на главной сцене парка состоится вечер памяти Михаила Горшенева в 19:00. 16+ Песни «Короля и Шута» исполнят группы «КуСкИ» и «Электричка».
Киносеанс под звёздами в 21:10, покажут фильм «Вонка». 16+
У фонтана "Искусство на центральной набережной в 18:00 состоится зарядка и показательные выступления по художественной гимнастики и акробатике. 6+
А в 19:00 — концерт вокального ансамбля «Леди». 6+
В Волжском в «Космопарке» вечером мультфильм «Как приручить дракона». 6+
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