Рядом с Омской областью произошло землетрясение

Очаг природного явления располагался вблизи села Бурла (Алтайский край). Расстояние от эпицентра до города Карасука составило около 43,5 километра, а до населенного пункта Яровое — примерно 50 километров. В эпицентре землетрясения интенсивность подземных толчков оценивалась в 6,8 балла. Эти сведения представлены на портале Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».