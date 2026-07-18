Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рядом с Омской областью произошло землетрясение

Подземные толчки зарегистрировали в Новосибирской области.

Источник: Om1 Омск

Землетрясение силой 5,3 балла зафиксировано минувшей ночью на территории Новосибирской области. Подземные колебания были зафиксированы по местному времени в 04:09 утра 18 июля.

Очаг природного явления располагался вблизи села Бурла (Алтайский край). Расстояние от эпицентра до города Карасука составило около 43,5 километра, а до населенного пункта Яровое — примерно 50 километров. В эпицентре землетрясения интенсивность подземных толчков оценивалась в 6,8 балла. Эти сведения представлены на портале Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».