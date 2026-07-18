Семь человек погибли и 25 ранены при ударе по складу Wildberries под Тамбовом

Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне, 17 июля, беспилотник самолетного типа также упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Детонации не произошло, пострадавших в результате инцидента нет. Однако мэр Липецка Михаил Щербаков проинформировал, что специалисты, имеющие допуск к проведению работ по разминированию БПЛА, смогут приступить к ним только сегодня днем. Для жителей дома минувшей ночью был открыт пункт временного размещения.