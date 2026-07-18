В Соликамске осудили курьера телефонных мошенников

Осужденный забирал наличные у потерпевших, после чего переводил их на счета, которыми пользовались организаторы преступной группы. Задержать его удалось в момент, когда он пытался перечислить более 300 тысяч рублей, полученных от двух пенсионерок. Благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов деньги были возвращены владелицам.