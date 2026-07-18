В Соликамске осудили курьера телефонных мошенников

В Соликамске суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который работал курьером в организованной группе дистанционных мошенников. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой.
Как установил суд, в 2026 году молодой человек решил заработать и присоединился к преступной схеме, участники которой обманывали пожилых людей по телефону и похищали их деньги.
Осужденный забирал наличные у потерпевших, после чего переводил их на счета, которыми пользовались организаторы преступной группы. Задержать его удалось в момент, когда он пытался перечислить более 300 тысяч рублей, полученных от двух пенсионерок. Благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов деньги были возвращены владелицам.
Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев принудительных работ. Кроме того, из его заработной платы будут удерживать 20% в доход государства. Мобильный телефон, который использовался для связи с другими участниками преступной группы, конфискован. Пока приговор не вступил в законную силу.