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В Соликамске осудили курьера телефонных мошенников

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев принудительных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Соликамске суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который работал курьером в организованной группе дистанционных мошенников. Его признали виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой.

Как установил суд, в 2026 году молодой человек решил заработать и присоединился к преступной схеме, участники которой обманывали пожилых людей по телефону и похищали их деньги.

Осужденный забирал наличные у потерпевших, после чего переводил их на счета, которыми пользовались организаторы преступной группы. Задержать его удалось в момент, когда он пытался перечислить более 300 тысяч рублей, полученных от двух пенсионерок. Благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов деньги были возвращены владелицам.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев принудительных работ. Кроме того, из его заработной платы будут удерживать 20% в доход государства. Мобильный телефон, который использовался для связи с другими участниками преступной группы, конфискован. Пока приговор не вступил в законную силу.