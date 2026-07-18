В Узбекистане в выходные ожидается пик жары до +48 градусов

В эти выходные в Узбекистане ожидается пик самого жаркого периода года. В Ташкенте температура может превысить абсолютный рекорд 1997 года в 44,6 градуса и достигнуть +45, сообщают синоптики. В отдельных районах воздух прогреется до +48 градусов, что близко к историческому максимуму почти в 50 градусов, зафиксированному в 1983 году.
Причина аномальной жары — поступление теплых воздушных масс с юга, которые сохранятся до начала следующей недели. Спад температуры на 6−9 градусов прогнозируется только с 21 июля. На фоне жары в стране зафиксировано рекордное энергопотребление — 291 млн кВт·ч за сутки. В некоторых районах уже введены веерные отключения электричества до двух часов, чтобы избежать крупных аварий.
В Узбекистане продолжается период «чилля» — 40 дней жары, который длится с 25 июня по 5 августа. В регионах приостановлена работа детских садов, запрещены работы на открытом воздухе, в Ташкенте улицы поливают водой, а скорость поездов на открытых участках ограничена из-за перегрева рельсов.