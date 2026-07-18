В Узбекистане в выходные ожидается пик жары до +48 градусов

В эти выходные в Узбекистане ожидается пик самого жаркого периода года. В Ташкенте температура может превысить абсолютный рекорд 1997 года в 44,6 градуса и достигнуть +45, сообщают синоптики. В отдельных районах воздух прогреется до +48 градусов, что близко к историческому максимуму почти в 50 градусов, зафиксированному в 1983 году.