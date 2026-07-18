Эксперт Шихов подвёл итоги аномально дождливого периода в Пермском крае

Из-за ливней произошло пять дождевых паводков: 10−11 июля в Кыну, вечером 11 июля в Кизеле, в ночь на 14 июля и днём 15 июля в Октябрьском округе, а также вечером 15 июля и в ночь на 16 июля в Пермском округе и Перми. Ещё более серьёзные последствия отмечены в Свердловской области.