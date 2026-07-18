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Эксперт Шихов подвёл итоги аномально дождливого периода в Пермском крае

В некоторых точках выпало до полутора месячных норм осадков.

Доктор географических наук Андрей Шихов подвёл итоги аномально дождливого периода в Пермском крае.

С 10 по 16 июля на регион обрушились мощные ливни, в некоторых точках выпало до полутора месячных норм осадков, зафиксировано пять случаев дождевых паводков.

По словам Андрея Шихова, виной всему — каспийский циклон, который принёс в регион влажный воздух с влагосодержанием 40−50 мм. Эта воздушная масса господствовала над территорией всю неделю, создавая условия для сильных и продолжительных ливней.

Самые высокие суммы осадков за 7 дней:

Оханск — 132 мм.

Кын — 121 мм.

Пермь (Архиерейка) — 119 мм.

Пермь (Бахаревка) — 117 мм.

Октябрьский — 90 мм.

Лысьва — 81 мм.

Пермь (Гайва) — 83 мм.

Чайковский — 74 мм.

Березники — 70 мм.

Губаха — 67 мм.

Большая Соснова — 67 мм.

Чернушка — 62 мм.

Верещагино — 61 мм.

Кудымкар — 60 мм.

Оса — 55 мм.

Добрянка — 55 мм.

Ножовка — 52 мм.

На остальных станциях выпало менее 50 мм, в Усть-Черной — всего 7 мм.

На юге края выпало 70−100% месячной нормы, а в Оханске и Перми — около полутора месячных норм. В центре Перми, на автоматической станции «Визит-центр Егошиха», зафиксировали 142 мм.

Случаи сильных дождей:

10 июля в Кыну — 78 мм за сутки (45 мм ночью и 33 мм днём).

в ночь на 12 июля в Оханске — 51 мм за 12 часов.

вечером 13 июля в Октябрьском — 40 мм за 12 часов.

днём 15 июля в Оханске — 37 мм за 12 часов.

в ночь на 16 июля в Перми: Архиерейка — 58 мм, Бахаревка — 64 мм, Гайва — 39 мм за 12 часов.

Из-за ливней произошло пять дождевых паводков: 10−11 июля в Кыну, вечером 11 июля в Кизеле, в ночь на 14 июля и днём 15 июля в Октябрьском округе, а также вечером 15 июля и в ночь на 16 июля в Пермском округе и Перми. Ещё более серьёзные последствия отмечены в Свердловской области.