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Небо над Нью-Йорком закроют из-за финала ЧМ-2026

NORAD введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона «Метлайф», где 19 июля пройдет финал чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление NORAD. Ограничения будут действовать с пятницы до воскресенья. Финальный матч между сборными Аргентины и Испании начнется в 22:00 по московскому времени.

В заявлении NORAD уточняется, что речь идет о нескольких зонах временных ограничений, установленных федеральным управлением гражданской авиации. Меры коснутся воздушного пространства над агломерациями Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Стадион «Метлайф» в Ист-Ратерфорде вмещает более 82 тысяч зрителей и является домашней ареной команд NFL «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». Ранее на этом стадионе проходил финал Кубка Америки 2024 года.

До этого в СМИ появлялась информация о возможном переносе финала из-за лесных пожаров в Канаде, дым от которых достиг северных штатов США. Из-за ухудшения качества воздуха в Чикаго уже отменили уличные мероприятия и матч MLS. Однако позднее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что переноса финала не будет. Организаторы исходят из того, что к 19 июля ситуация с пожарами стабилизируется.

На этой неделе NORAD уже задействовал истребители для патрулирования воздушного пространства над Вашингтоном в связи с саммитом НАТО. Аналогичные меры безопасности применялись во время Супербоула и крупных международных матчей на территории США.

Инфантино заявил, что ЧМ-2026 объединил мир и превзошел ожидания.

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