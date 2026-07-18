Вылет самолета из Владивостока в Москву отложили до глубокой ночи

В аэропорту Владивостока сегодня днем задержали рейс до Москвы. Вылет самолета перенесли более чем на четыре часа из-за позднего прибытия воздушного судна. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Рейс должен был отправиться в столицу еще в 12:05, однако расчетное время вылета сдвинули на 3:40 19 июля. Авиакомпания заранее проинформировала людей об изменениях в расписании и организовала для ожидающих предоставление всех обязательных услуг. На данный момент жалоб от людей не поступало.
«Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
В случае если законные интересы будут нарушены, люди могут обратиться за помощью по телефонам: