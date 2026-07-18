Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вылет самолета из Владивостока в Москву отложили до глубокой ночи

Транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Владивостока сегодня днем задержали рейс до Москвы. Вылет самолета перенесли более чем на четыре часа из-за позднего прибытия воздушного судна. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Рейс должен был отправиться в столицу еще в 12:05, однако расчетное время вылета сдвинули на 3:40 19 июля. Авиакомпания заранее проинформировала людей об изменениях в расписании и организовала для ожидающих предоставление всех обязательных услуг. На данный момент жалоб от людей не поступало.

«Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В случае если законные интересы будут нарушены, люди могут обратиться за помощью по телефонам: 8 (950) 290−70−33 или 8 (924) 201−57−60.