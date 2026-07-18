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Экс-замначальника нижегородской колонии задержан за разглашение гостайны

Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под стражей.

В Нижегородской области задержан бывший замначальника исправительной колонии регионального ГУФСИН.

По информации областного УФСБ, экс-сотрудник, имевший допуск к гостайне, передал секретные сведения лицам, не имеющим на это права. Подозреваемый осознавал противоправность своих действий и нарушил установленные правила обращения с закрытой информацией.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту разглашения государственной тайны. В настоящий момент фигурант находится под стражей, следственные мероприятия продолжаются.