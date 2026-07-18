В Петербурге зафиксированы массовые проблемы с доступом в интернет

По информации сервиса, количество жалоб продолжает расти. Только за последний час пользователи оставили более 100 сообщений о проблемах с мобильным и домашним интернетом.
Горожане сообщают о недоступности мобильных приложений, игровых и банковских сервисов, а также перебоях в работе телевидения. При этом сайты, входящие в так называемый «белый список», продолжают открываться.
За последние сутки сервис зафиксировал около 1,2 тыс. обращений от пользователей из Петербурга. Сообщения о сбоях поступают из разных районов города, включая Московский и Калининский. По данным DownDetector, общий уровень сбоев достиг 77%.