Омская телебашня зажжёт новые узоры в честь Сабантуя

Мэрия и филиал РТРС «Омский ОРТПЦ» подготовили поздравление для жителей и гостей города в честь проведения федерального Сабантуя. Напомним, в эти выходные в Омске проходит масштабный праздник, его программу мы ранее публиковали по ссылке.
В честь Сабантуя вечером 17 и 18 июля 2026 года на телебашне включат архитектурно-художественную подсветку.
На медиафасаде башни отобразится логотип Культурной столицы, а также бегущая строка с приветствием: «Омск — Культурная столица 2026 приветствует участников Федерального Сабантуя». Грани сооружения украсят яркие национальные узоры и динамичные световые переливы.
Праздничный режим подсветки будет функционировать с 22:00 до 02:00.