Омская телебашня зажжёт новые узоры в честь Сабантуя

Мэрия и филиал РТРС «Омский ОРТПЦ» подготовили поздравление для жителей и гостей города в честь проведения федерального Сабантуя. Напомним, в эти выходные в Омске проходит масштабный праздник, его программу мы ранее публиковали по ссылке.