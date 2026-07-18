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Омская телебашня зажжёт новые узоры в честь Сабантуя

Подсветка будет работать до двух часов ночи.

Источник: Om1 Омск

Мэрия и филиал РТРС «Омский ОРТПЦ» подготовили поздравление для жителей и гостей города в честь проведения федерального Сабантуя. Напомним, в эти выходные в Омске проходит масштабный праздник, его программу мы ранее публиковали по ссылке.

В честь Сабантуя вечером 17 и 18 июля 2026 года на телебашне включат архитектурно-художественную подсветку.

На медиафасаде башни отобразится логотип Культурной столицы, а также бегущая строка с приветствием: «Омск — Культурная столица 2026 приветствует участников Федерального Сабантуя». Грани сооружения украсят яркие национальные узоры и динамичные световые переливы.

Праздничный режим подсветки будет функционировать с 22:00 до 02:00.