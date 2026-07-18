Госсервисы Казахстана временно станут недоступны: названы дата и время

Соответствующую информацию опубликовали в Instagram-Stories egov.kz:
«Уважаемые пользователи! Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши сервисы и проекты становились удобнее и эффективнее для вас. В рамках этих улучшений регулярно проводятся технические работы. В связи с этим 18 июля с 21:00 до 08:00 19 июля возможна недоступность проектов, сопровождаемых АО “Национальные информационные технологии”.
Для предотвращения возможных неудобств АО «НИТ» рекомендует казахстанцам заранее завершить все необходимые операции.
«Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства!»Пресс-служба АО «НИТ».
15 июля 2026 года казахстанцам напомнили, где посмотреть данные о своей прописке. В НИТ сообщили, что получить данные по месту прописки можно онлайн через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile.