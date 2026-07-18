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При массированной атаке БПЛА на Воронежскую область разрушен жилой дом

В ночь на субботу, 18 июля, силами ПВО над двумя городами и шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА был разрушен частный дом. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

В ночь на субботу, 18 июля, силами ПВО над двумя городами и шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА был разрушен частный дом. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

«Напоминаю воронежцам: не делитесь в интернете фото- и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности. Приближаться к обломкам БПЛА категорически недопустимо!», — обратился губернатор к жителям региона.

По информации главы региона, в период с 22:00 до 5:30 тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА была объявлена в Россошанском, Лискинском, Острогожском, Бобровском, Бутурлиновском, Богучарском и Аннинском районах, а также в областном центре и Борисоглебске. В Воронеже сирены включили около полуночи.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего в течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 379 украинских БПЛА самолетного типа. На территории Черноземья дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Кроме того, в 8:26 в Воронеже вновь сработали звуковые сигналы об угрозе БПЛА. По сведениям МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов сейчас объявлена на всей территории Воронежской области.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что в ночь на 18 июля беспилотные летательные аппараты нанесли удар по логистическому центру Wildberries в городе Котовск Тамбовской области. Семеро сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте. Пострадали еще 25 человек.

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