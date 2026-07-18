«Боль, которую не передать словами»: Татьяна Ким отреагировала на атаку на логистический центр Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Ким выразила соболезнования родным и близким погибших в результате атаки на логистический центр компании в Котовске Тамбовской области.
«Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших», — написала она в Telegram.
Ким пообещала, что компания поможет семьям погибших, а пострадавшим окажут всю необходимую поддержку.
«По мере поступления информации будем вас информировать в официальном канале пресс-службы», — добавила она.
Напомним, беспилотники атаковали склад Wildberries в ночь на субботу, 18 июля. В результате атаки пострадали 25 человек, 23 из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, а шестеро — в тяжелом. Семь сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте.
Глава региона Евгений Первышов отметил, что беспилотники были оснащены поражающими элементами. По его словам, атака была спланирована против мирных жителей.
Еще 24 жителя были ранены в подмосковной Электростали из-за падения украинского беспилотника на территорию склада Wildberries. Некоторые из людей имеют тяжелые ранения.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 18 июля 2026: что известно о возгорании нефтебазы в Ногинске и эвакуации роддома.
Дроны налетели на логистический центр, семь человек из ночной смены погибли: последние новости об атаке БПЛА на Wildberries в Тамбовской области.