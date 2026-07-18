«Боль, которую не передать словами»: Татьяна Ким отреагировала на атаку на логистический центр Wildberries

Напомним, беспилотники атаковали склад Wildberries в ночь на субботу, 18 июля. В результате атаки пострадали 25 человек, 23 из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, а шестеро — в тяжелом. Семь сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте.