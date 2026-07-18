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«Боль, которую не передать словами»: Татьяна Ким отреагировала на атаку на логистический центр Wildberries

Татьяна Ким прокомментировала атаку БПЛА на логистический центр Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

Основательница Wildberries Татьяна Ким выразила соболезнования родным и близким погибших в результате атаки на логистический центр компании в Котовске Тамбовской области.

«Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших», — написала она в Telegram.

Ким пообещала, что компания поможет семьям погибших, а пострадавшим окажут всю необходимую поддержку.

«По мере поступления информации будем вас информировать в официальном канале пресс-службы», — добавила она.

Напомним, беспилотники атаковали склад Wildberries в ночь на субботу, 18 июля. В результате атаки пострадали 25 человек, 23 из них госпитализированы. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, а шестеро — в тяжелом. Семь сотрудников, работавших в ночную смену, погибли на месте.

Глава региона Евгений Первышов отметил, что беспилотники были оснащены поражающими элементами. По его словам, атака была спланирована против мирных жителей.

Еще 24 жителя были ранены в подмосковной Электростали из-за падения украинского беспилотника на территорию склада Wildberries. Некоторые из людей имеют тяжелые ранения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

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