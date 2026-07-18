Жительница Магадана перевела мошенникам 30 тысяч рублей

Однако на этом мошенники не остановились. Они убедили женщину оформить кредит на 90 тысяч рублей, чтобы перевести и эти деньги. Жертва обмана уже взяла займ и была готова перечислить средства под диктовку аферистов, но банк вовремя заблокировал подозрительную операцию. Крупной потери удалось избежать, но 30 тысяч рублей злоумышленники уже получили.