Жительница Магадана перевела мошенникам 30 тысяч рублей

В Магадане 49-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников. Женщина перевела неизвестным 30 тысяч рублей, поверив, что спасает свои сбережения. Ущерб мог быть значительно больше, но банк заблокировал подозрительную операцию, сообщает ГУ МВД России по Магаданской области. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
15 июля горожанка обратилась в дежурную часть ОМВД России по городу Магадану. Она рассказала, что неизвестные представились сотрудниками банка, сообщили о проблемах со счётом и убедили перевести деньги на указанные реквизиты для их «спасения». Доверчивая колымчанка перевела 30 тысяч рублей из собственных сбережений.
Однако на этом мошенники не остановились. Они убедили женщину оформить кредит на 90 тысяч рублей, чтобы перевести и эти деньги. Жертва обмана уже взяла займ и была готова перечислить средства под диктовку аферистов, но банк вовремя заблокировал подозрительную операцию. Крупной потери удалось избежать, но 30 тысяч рублей злоумышленники уже получили.
— Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), — сообщили в полиции.
Правоохранители в очередной раз напоминают: не сообщайте свои личные данные и коды из СМС незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Не выполняйте никаких операций под диктовку неизвестных. Если вам звонят из банка — положите трубку и перезвоните на официальную горячую линию самостоятельно. Телефон киберпомощи — 122 (доб. 4).
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