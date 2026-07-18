«Нюрнбергская резня»: Как матч ЧМ-2006 превратился в побоище с 16 жёлтыми и 4 красными карточками

Роналду пытался продолжить матч, но травма оказалась слишком болезненной. На 34-й минуте будущая звезда мирового футбола покинула поле со слезами на глазах. После игры португалец обвинил Булахруза в том, что тот якобы намеренно пытался вывести его из строя. К этому моменту Португалия уже вела в счёте. На 23-й минуте Манише получил мяч в штрафной, ушёл от защитника и пробил мимо Эдвина ван дер Сара. Этот гол так и остался единственным, хотя о самом футболе вскоре почти все забыли.