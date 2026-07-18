В Комсомольске появилась новая спортивная площадка под открытым небом

У жителей Комсомольска-на-Амуре появилось новое место для занятий спортом на свежем воздухе. Возле Дома молодежи открыли современную уличную площадку, где можно заниматься физкультурой в любое удобное время.
Новая спортивная площадка стала частью работы по развитию возможностей для молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
На территории установили комплекс для воркаута, тренажеры с возможностью регулировки нагрузки и оборудование для бокса. Новое пространство стало частью спортивной зоны, которая уже сформировалась рядом с залом бокса.
Площадка появилась благодаря благотворительному фонду «Ю-спорт», созданному трехкратной олимпийской чемпионкой и почетным гражданином Комсомольска-на-Амуре Юлией Чепаловой. Оборудование передала Дому молодежи спортивная школа «Региональный центр развития спорта».
В краевом комитете по делам молодежи отметили, что такие объекты помогают создавать условия для активного образа жизни и становятся местами, где молодые люди могут не только тренироваться, но и общаться, участвовать в открытых занятиях и мастер-классах.
При этом пользоваться площадкой смогут не только воспитанники Дома молодежи — она доступна всем желающим. Ее создание стало частью работы по развитию условий для молодежи в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети».