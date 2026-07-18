Столичные студенты отправили в зону СВО четыре тысячи квадратных метров маскировочных сетей

Активисты СПК всесторонне поддерживают бойцов на СВО. Недавно они передали необходимые вещи для отправки в 352-й московский мотострелковый полк. Ребята также регулярно выезжают в Курскую и Белгородскую области, в Донецк и доставляют гумпомощь в госпитали, специализированные дома ребенка и мирным жителям. Кроме того, столичные студенты проводят концерты для военнослужащих, акцию «Письмо бойцу» и навещают ветеранов в госпитале имени Н. Н. Бурденко.