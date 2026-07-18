Столичные студенты отправили в зону СВО четыре тысячи квадратных метров маскировочных сетей

С мая активисты московского проекта «Студенческие парламентские клубы» (СПК) вместе с волонтерским движением «Под защитой» сплели и отправили в зону специальной военной операции более четырех тысяч квадратных метров маскировочных сетей. Это около 500 килограммов надежной защиты, которая укрывает бойцов и технику от вражеских дронов.
— Сотрудничество студенческого проекта с движением «Под защитой» началось в мае. Ребята также участвуют в сборе и упаковке медикаментов, перевязочных материалов, окопных свечей, — рассказала заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.
Объединение «Под защитой» работает при Храме преподобного Андрея Рублева с 2022 года. За это время его участники собрали и отправили на передовую более 300 тонн гуманитарного груза. Присоединиться к нему может любой желающий.
Активисты СПК всесторонне поддерживают бойцов на СВО. Недавно они передали необходимые вещи для отправки в 352-й московский мотострелковый полк. Ребята также регулярно выезжают в Курскую и Белгородскую области, в Донецк и доставляют гумпомощь в госпитали, специализированные дома ребенка и мирным жителям. Кроме того, столичные студенты проводят концерты для военнослужащих, акцию «Письмо бойцу» и навещают ветеранов в госпитале имени Н. Н. Бурденко.
«Студенческие парламентские клубы» — сообщество молодых людей из 55 вузов Москвы, которые развивают лидерские навыки, дебатируют, участвуют в законотворчестве и прокладывают свой карьерный путь.