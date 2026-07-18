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Пусковые установки «Нептуна-2» догорают у Очакова после сокрушительного удара ВС РФ

Минобороны России официально подтвердило уничтожение ключевых элементов берегового ракетного комплекса противника. Операция прошла минувшей ночью.

Источник: Life.ru

Целью удара стала военная инфраструктура в районе населённого пункта Рыбаковка. Это стратегическая точка расположена всего в 14 километрах к западу от Очакова. Там находились средства поражения большой дальности.

В результате точного попадания были полностью уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина комплекса «Нептун-2». Официальный представитель ведомства подтвердил успешное выполнение боевой задачи.

«Кроме того, в районе населенного пункта Рыбаковка (14 км западнее Очакова) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса “Нептун-2”», — сказали там.

Одновременно группировка войск продолжила нанесение массированных ударов по глубоким тылам. Высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники отработали по порту Одесса.

Там под удар попали объекты критической инфраструктуры. Зафиксировано прямое попадание в резервуары с горючим. Также уничтожены емкости с ГСМ, которые предназначались для снабжения механизированных бригад противника.

Напомним, российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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