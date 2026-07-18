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В Уфе выявили превышение опасных веществ в воздухе

Специалисты проверили качество атмосферного воздуха в Уфе. По данным Башгидрометцентра, 16 июля уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице был оценен как повышенный.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В этот день на улице Ульяновых, 57 в 19:00 содержание изопропилбензола превысило норму в 2,1 раза. В тот же вечер на Гафури, 101 выявили повышенное содержание этилбензола — в 1,1 раза выше ПДК.

По остальным веществам превышений не обнаружено.