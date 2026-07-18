Федеральня трасса М-4 «Дон» в Ростовской области станет шестиполосной

В Ростовской области стартовала масштабная реконструкция участка федеральной трассы М‑4 «Дон» протяжённостью почти 100 километров. По завершении работ дорога будет расширена до шести полос.
Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, модернизация трассы позволит устранить хронические заторы и существенно улучшить транспортную доступность курортов Кавказа, Крыма и новых регионов. Информацию подтвердили в региональном правительстве.
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