«Привет из прошлого»: чем грозит бензин «Евро-3» нижегородским водителям

Власти разрешили вернуть в продажу бензин, который был под запретом почти 10 лет. В связи с дефицитом топлива на заправках Нижегородской области может появиться «Евро-3». Но что будет с современным автомобилем, если залить в бак «привет из прошлого»? В этом вопросе портал «Живем в Нижнем» разбирался вместе с экспертами.
Экологический нестандарт.
С начала июля правительство временно разрешило выпуск запрещённого с 2016 года бензина «Евро-3». В нем в разы больше серы, чем в современном топливе, — до 150 мг/кг против нынешних 10 мг/кг. Какие именно заводы получили послабление — не разглашается.
«Такой бензин содержит больше серы, вредных примесей и способствует большему выбросу токсичных веществ в атмосферу. Современные автомобили же оснащены каталитическими нейтрализаторами, которые эффективно работают с топливом экологических классов “Евро-4” и выше», — пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
Топливо с высоким содержанием серы может быстро вывести из строя эти дорогостоящие компоненты. Такой бензин также может ускорить износ современных систем впрыска топлива.
Фото: Геннадий Дьячук.
«Топливо “Евро-3” способствует более быстрому засорению фильтров, что приведет к частым дорогостоящим процедурам регенерации или замене. Водителям в итоге придется чаще сталкиваться с ремонтом и заменой дорогостоящих компонентов выхлопной системы и двигателя», — рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.
В Госдуме РФ, впрочем, успокоили автомобилистов. Как рассказал зампредседателя комитета по энергетике Игорь Ананских, бензин класса «Евро-3» будут помечать на заправках.
Можно ли заправляться тем, что есть.
Когда на заправке нет привычного 95-го, руки так и тянутся к пистолету с 92-м. Можно ли так делать? Эксперты говорят: разово — да, но только если другого выхода нет. Одна заправка двигатель не убьет, а вот если лить 92-й в машину, которая создана под 95-й, постоянно — ждите беды.
«Использование АИ-92 в таком двигателе может привести к детонации, которая очень вредна», — Сергей Толкачев.
Фото: Геннадий Дьячук.
Мотор потеряет мощность, а в перспективе пострадают поршни, клапаны и цилиндры. Чтобы снизить риск, после вынужденной заправки не гоняйте, не перегружайте машину и избегайте крутых подъемов.
Обратная ситуация — залить 95-й в двигатель, рассчитанный на 92-й — менее опасна. Современные системы справятся с такой заменой. Но идеальным такой режим все равно не назовешь.
Цокот и звон.
Как распознать, что двигателю плохо после неудачной заправки? Первые звоночки появляются уже на холостых оборотах: мотор начинает «троить», стрелка тахометра прыгает, машину потряхивает. На ходу это чувствуется иначе — пропадает тяга, автомобиль вяло разгоняется, тяжело даются обгоны и затяжные подъемы.
«Может возникнуть стук в двигателе: звук, похожий на цокот или звон из-под капота. Он особенно заметен при нажатии на педаль газа. Это самый тревожный сигнал, указывающий на детонацию», — отметил Дмитрий Морковкин.
Фото: Геннадий Дьячук.
Кроме звуков, присмотритесь к выхлопной трубе: сизый или черный дым, а тем более резкий, непривычный запах — повод насторожиться. Яркий сигнал о проблемах с двигателем — значок Check Engine на приборной панели. При любых серьезных симптомах лучше сразу остановиться, заглушить мотор и вызывать эвакуатор. Ехать своим ходом до сервиса в такой ситуации слишком рискованно.