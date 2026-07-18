«Привет из прошлого»: чем грозит бензин «Евро-3» нижегородским водителям

Когда на заправке нет привычного 95-го, руки так и тянутся к пистолету с 92-м. Можно ли так делать? Эксперты говорят: разово — да, но только если другого выхода нет. Одна заправка двигатель не убьет, а вот если лить 92-й в машину, которая создана под 95-й, постоянно — ждите беды.