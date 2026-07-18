«Ночь в парке» продолжит звучать в Хабаровске инди-роком и силой традиций

18 июля фестиваль «Ночь в парке» продолжится у летней эстрады «Ракушка». Гостей ждут концертная программа «Сила в корнях», выступления хабаровских групп, ярмарка мастеров и творческие площадки.
Второй день фестиваля станет встречей современной музыки и истории края. Организаторы подготовили программу, посвященную культурному наследию, традициям и связи поколений.
С 11:00 на набережной имени Г. И. Невельского будет работать ярмарка мастеров и необычный маркет. Здесь можно будет познакомиться с работами местных авторов, приобрести сувениры и увидеть изделия ручной работы.
Основные события развернутся вечером на летней эстраде «Ракушка». В 18:00 начнется тематическая программа «Сила в корнях». Гости смогут посетить площадки, посвященные культуре края, принять участие в мастер-классах и посмотреть тематические выставки.
Музыкальную часть вечера продолжат хабаровские коллективы. В 19:00 на сцену выйдет инди-группа «Веранда», известная атмосферными композициями, гитарным звучанием и эмоциональными текстами.
В 20:00 эстафету примет рок-группа «Дисбаланс». В программе коллектива — мощные гитарные партии, плотный звук и песни, в которых сочетаются энергия рока и лирические мотивы.
Фестиваль «Ночь в парке» продлится до 19 июля. Финальный вечер пройдет на набережной имени Г. И. Невельского и будет посвящен электронной музыке и выступлениям хабаровских артистов.
Июльские вечера у Амура продолжаются — городская площадка под открытым небом снова станет местом встречи музыки, творчества и отдыха.