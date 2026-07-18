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В Ботаническом саду Ростова-на-Дону планируют создать парадный въезд

Кроме того, специалисты рассмотрят вопрос об обустройстве в парке специальной экологической тропы.

Ботанический сад ЮФУ готовится к столетнему юбилею — праздник отметят в следующем году. По словам главы администрации Ростова Александра Скрябина, это по-настоящему уникальное место: крупнейший на юге России центр науки, образования и просвещения — такая ценность есть далеко не в каждом городе.

Скрябин особо подчеркнул, что в саду сформирован один из самых обширных в стране коллекционных фондов растений.

Сейчас у посетителей нередко возникают трудности с поиском входа на территорию сада. Для удобства горожан и туристов власти поставили перед профильными службами ряд задач: спроектировать парадный въезд, оборудовать комфортную остановку общественного транспорта, увеличить площадь парковки и капитально обновить входную группу. Также специалисты изучат возможность создания в парке специальной экологической тропы.