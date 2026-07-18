В Ботаническом саду Ростова-на-Дону планируют создать парадный въезд

Ботанический сад ЮФУ готовится к столетнему юбилею — праздник отметят в следующем году. По словам главы администрации Ростова Александра Скрябина, это по-настоящему уникальное место: крупнейший на юге России центр науки, образования и просвещения — такая ценность есть далеко не в каждом городе.