Суперкубок России в Нижнем Новгороде: бесплатные автобусы и перекрытие улиц

В день матча между «Зенитом» и «Спартаком» на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде введут ряд транспортных ограничений и запустят дополнительные маршруты.
Автобусы. С 14:30 до 19:30 болельщиков будут бесплатно возить от площади Минина и Пожарского и Речного вокзала до стадиона. После матча, с 20:30 до 22:30, автобусы отправятся от «Стрелки» обратно к площади Минина и Пожарского, а также к площади Горького.
Метро. Работа подземки будет продлена до 02:00 ночи 19 июля. Вечером сократят интервалы движения поездов: с 18:00 до 19:30 на обеих линиях они составят 7 минут. После 21:30 на Автозаводской линии поезда будут ходить каждые 7 минут, а на Сормовско-Мещерской — каждые 5 минут.
Перекрытия. С 00:01 до 23:00 18 июля движение транспорта будет запрещено на участках Волжской набережной, улиц Совнаркомовской и Бетанкура (в районе стадиона). Власти предупреждают: автомобили, оставленные в зоне ограничений, будут эвакуированы.