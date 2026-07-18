Суперкубок России в Нижнем Новгороде: бесплатные автобусы и перекрытие улиц

Автобусы. С 14:30 до 19:30 болельщиков будут бесплатно возить от площади Минина и Пожарского и Речного вокзала до стадиона. После матча, с 20:30 до 22:30, автобусы отправятся от «Стрелки» обратно к площади Минина и Пожарского, а также к площади Горького.