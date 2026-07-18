В Минпромторге рассказали о новом тренде в российской одежде

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Национальные мотивы все чаще появляются в коллекциях российских брендов, сегодня это становится новым трендом, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Иван Куликов.
«Мы действительно наблюдаем значительный рост популярности национальных мотивов и идентичности в коллекциях российских брендов, что не может не радовать. И это становится актуальным общемировым макротрендом — этника вновь в моде, и мировые дизайнеры активно сочетают традиции с современными силуэтами», — сказал Куликов.
Он отметил, что в регионах России появляются бренды, которые отшивают свои коллекции с национальными узорами и элементами. Дизайнеры углубляются в исследование корней своих народов, вдохновляются достопримечательностями, традициями или национальными костюмами.
«Кроме того, возрождаются и внедряются в производство традиционные техники, такие как северная вышивка и крестецкая строчка. Это делает продукцию уникальной и востребованной, особенно на фоне тренда на натуральные волокна и ремесленные детали», — подчеркнул Куликов.