Нижегородцев предупредили о рисках использования бензина «Евро-3»

С 1 июля по 31 декабря 2026 года ряду российских нефтеперерабатывающих заводов разрешили выпускать топливо класса «Евро-3», которое было запрещено в стране с 2016 года. В связи с этим у многих автомобилистов возник вопрос, чем заправка таким топливом может грозить современной машине.