Нижегородцев предупредили о рисках использования бензина «Евро-3»

Использование бензина «Евро-3» может быть опасно для современных автомобилей. О рисках эксперты рассказали порталу «Живем в Нижнем».
С 1 июля по 31 декабря 2026 года ряду российских нефтеперерабатывающих заводов разрешили выпускать топливо класса «Евро-3», которое было запрещено в стране с 2016 года. В связи с этим у многих автомобилистов возник вопрос, чем заправка таким топливом может грозить современной машине.
Как отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин, такой бензин содержит больше серы и вредных примесей. Современные машины не приспособлены к работе на таком бензине. Из-за использования топлива неподходящего класса возможны поломки каталитических нейтрализаторов, систем впрыска топлива, засорение фильтров.
«Водителям в итоге придется чаще сталкиваться с ремонтом и заменой дорогостоящих компонентов выхлопной системы и двигателя», — рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.
Как сообщил зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по энергетике Игорь Ананских, бензин класса «Евро-3» на АЗС будут помечать.
Подробнее о том, что может произойти с машиной после заправки неподходящим топливом, читайте в нашем специальном материале.