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Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области

Он действовал с вечера 17 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцы получили СМС-оповещение об отмене беспилотной опасности 18 июля. Угрозу атаки БПЛА в регионе объявляли вечером в пятницу.

Отметим, что вчера в Нижегородской области дважды вводили режим беспилотной опасности. По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью силы ПВО перехватили 379 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеской атаке подверглись 20 субъектов страны, а также акватории Азовского и Черного морей. В Нижегородской области БПЛА не зафиксировали.

Ранее мы писали, что новые бойцы «БАРС-НН» заступили на дежурство в Нижегородской области.

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