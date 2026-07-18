Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области

Нижегородцы получили СМС-оповещение об отмене беспилотной опасности 18 июля. Угрозу атаки БПЛА в регионе объявляли вечером в пятницу.
Отметим, что вчера в Нижегородской области дважды вводили режим беспилотной опасности. По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью силы ПВО перехватили 379 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Вражеской атаке подверглись 20 субъектов страны, а также акватории Азовского и Черного морей. В Нижегородской области БПЛА не зафиксировали.
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