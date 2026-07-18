Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал внушительные денежные активы и обширную недвижимость. В собственности его семьи числится 21 объект, включая 17 земельных участков. Об этом сообщает РИА Новости после анализа официальных документов политика за 2025 год.
Особое внимание привлекают три участка в «Константиновской общине», расположенной в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР. Еще 12 наделов расположены в Дружковке, пока подконтрольной ВСУ. Общая площадь этих 15 участков составляет порядка 261,5 тысячи квадратных метров. Еще два участка (суммарно 3,6 тыс. кв. м) находятся в Волынской области и записаны на супругу чиновника.
Финансовое положение Корецкого также вызывает вопросы. Бывший глава «Нафтогаза» указал более 3,44 млн долларов личных денежных активов, из которых 1,46 млн хранится наличными, а свыше миллиона — на банковских счетах, включая банки Швейцарии и Испании. У его жены задекларировано еще 609 тысяч долларов.
При этом жильем премьер официально «не обзавелся». В Киеве он бесплатно пользуется квартирой (233,9 кв. м), оформленной на Ульяну Климюк, которую украинские СМИ называют дочерью его супруги. Кроме того, Корецкий арендует дом в элитном поселке Козин под Киевом, однако стоимость аренды и площадь особняка в декларации предпочли скрыть.
Сайт KP.RU уже рассказывал о том, как Сергей Корецкий переписал свои автомобили и бизнес-активы на супругу и, предположительно, ее дочь.