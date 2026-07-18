На Дону предложили заправлять спецтехнику ночью и рано утром

В мэрии Ростова на заседании оперативного штаба обсудили меры по стабилизации ситуации с топливом. Как рассказал глава города Александр Скрябин, одна из ключевых инициатив — выделить для спецтранспорта отдельное время на заправку.
Мэр пояснил, что предлагается с 03:00 до 07:00 обслуживать на АЗС исключительно транспорт экстренных, оперативных и коммунальных служб, а также общественный и иной специальный транспорт.
Ещё одна мера направлена на упорядочение работы АЗС в часы пик. Планируется организовать на станциях дежурства оперативных групп — в них войдут волонтёры, дружинники и представители казачьих объединений. Кроме того, будет подготовлена и распространена информационная памятка о временных правилах отпуска топлива.
По словам Александра Скрябина, эти предложения предстоит рассмотреть оперативному штабу Ростовской области по топливному обеспечению — именно там примут дальнейшие решения.