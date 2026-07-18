На Дону предложили заправлять спецтехнику ночью и рано утром

Ещё одна мера направлена на упорядочение работы АЗС в часы пик. Планируется организовать на станциях дежурства оперативных групп — в них войдут волонтёры, дружинники и представители казачьих объединений. Кроме того, будет подготовлена и распространена информационная памятка о временных правилах отпуска топлива.